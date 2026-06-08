Balıkesir\'de kamyon kazasında sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sındırgı ilçesine bağlı Büyükdağdere kırsal Mahallesi mevkisinde Mehmet Gönültaş idaresindeki 43 AHH 009 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı. Kazanın ardından sürücünün araç kabininde sıkıştığı ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, kamyonda mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için çalışma gerçekleştirdi. Yapılan müdahale sonucunda bulunduğu yerden çıkarılan Mehmet Gönültaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR