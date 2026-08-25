Sındırgı’da bir otomobil alevlere teslim oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Yaşar Kozan'a ait otomobilde yangın çıktı. Elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Sındırgı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Kozan'a ait araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan 3 kişilik ekip, alevlere müdahale etti.

Elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından olay yeri güvenlik güçlerine teslim edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.