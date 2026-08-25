Sındırgı’da bir otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Sındırgı’da bir otomobil alevlere teslim oldu

Sındırgı’da bir otomobil alevlere teslim oldu
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde Yaşar Kozan'a ait otomobilde elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü; araçta maddi hasar oluştu, can kaybı yaşanmadı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Yaşar Kozan'a ait otomobilde yangın çıktı. Elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Sındırgı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Kozan'a ait araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan 3 kişilik ekip, alevlere müdahale etti.

Elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından olay yeri güvenlik güçlerine teslim edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Sındırgı, İtfaiye, Kozan, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sındırgı’da bir otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika

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