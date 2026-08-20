Sındırgı\'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Sındırgı ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına, ihbar üzerine hızla sevk edilen ekipler tarafından müdahale edildi. Yürütülen koordineli ve yoğun çalışmalar neticesinde yangın tamamen kontrol altına alındı. Ekipler, yeniden alevlenmeye karşı sahada soğutma çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yeşil Vatan için verdiğimiz mücadelede bizlere destek olan gönüllülerimize, kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, STK'larımıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verildi.