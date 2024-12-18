Sındırgıda Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Sındırgıda çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Camikebir Mahallesi'nde çıkan yangında evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Sındırgı'nın Camikebir Mahallesi'nde Sadık Ayan'a ait evin dördüncü katında sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çevredeki evlere sıçramadan yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmaması teselli edici oldu. Bir katın kullanılamaz hale geldiği ve diğer katlarda zarar gördü..

İtfaiye ekipleri zellikle kış aylarında soba yakarken dikkat edilmesi gerektiğini belirterek evler boş olsa da elektrik tesisatlarının kontrol edilmesi ve ısıtıcılara dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.