Singapur açıklarında First Margaux ile Çin balıkçı gemisi çarpıştı - Son Dakika
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Singapur açıklarında First Margaux ile Çin balıkçı gemisi çarpıştı

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Singapur açıklarında Panama bayraklı First Margaux yük gemisi, Çin'e ait Lu Qing Yuan Yu 108 balıkçı gemisiyle çarpıştı. Çarpışma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken denizcilik makamları kesin neden için inceleme başlattı; yaralanmaya dair resmi açıklama yok.

Singapur açıklarında meydana gelen deniz kazasında Panama bayraklı bir yük gemisi, Çin'e ait bir balıkçı gemisiyle çarpıştı.

Singapur açıklarında meydana gelen deniz kazasında korku dolu anlar yaşandı. Panama bayraklı "First Margaux" adlı yük gemisi, Çin'e ait "Lu Qing Yuan Yu 108" adlı balıkçı gemisiyle çarpıştı. Kaza anı balıkçı gemisindeki bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazanın, Singapur açıklarında deniz trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede meydana geldiği belirtildi. İlk incelemeler ve deniz trafiği analizlerine göre "First Margaux", kendi seyir şeridinde ilerlerken sancak tarafından yaklaşan Singapur bayraklı "Gas Iris" adlı petrol tankerinin bölgeye girdiği görüldü.

Yük gemisi diğer gemi ile mesafeyi korumaya çalışırken, Çinli balıkçı gemisinin de seyir şeridine girdiği ve ardından gemilerin çarpıştığı öne sürüldü.

Denizcilik makamları kazanın kesin nedenini belirlemek üzere inceleme başlatırken, bölgedeki Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) verileri de inceleniyor. Kazanın ardından yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gemilerdeki hasarın boyutunun belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA
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