Singapur Havayolları, türbülansa giren uçaktaki yolculara tazminat teklif ediyor

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Singapur Havayolları, Londra-Singapur seferi sırasında türbülansa giren uçaktaki yolculara 10-25 bin dolar arasında tazminat ödemeyi teklif etti.

Singapur Havayolları, 211 yolcu ve 18 mürettebatın bulunduğu uçakta sefer sırasında yaşanan şiddetli türbülans nedeniyle yolculara tazminat ödemeyi planlıyor. Havayolu firması tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olay nedeniyle yolculara tazminat teklifinde bulunulduğu belirtildi.

Olayda hafif yaralanan yolculara 10 bin dolar tazminat teklif edildiği kaydedilen açıklamada, "Singapur Havayolları olarak 20 Mayıs 2024 tarihinde SQ321 sefer sayılı uçuşta yaşanan travmatik deneyim nedeniyle tüm yolculardan içten bir şekilde özür dileriz. Bu süre zarfında tam destek ve yardım sağlamakta kararlıyız. Tazminat tekliflerini 10 Haziran 2024'te yolculara gönderdiğimizi teyit ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

"Ciddi yaralanmalara 25 bin dolar tazminat"

Olayda ciddi yaralanma yaşayanları kendilerini iyi hissettiklerinde tazminat teklifini görüşmeye davet ettiklerini belirten firmanın açıklamasında, "Ciddi yaralanmalara maruz kaldığı, uzun süreli tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğu ve mali yardım talep ettiği değerlendirilen yolculara, acil ihtiyaçlarının karşılanması için 25 bin dolar tutarında bir ön ödeme teklifi sunduk. Bu teklif, yolcuların alacağı nihai tazminatın bir parçası olacak" denildi.

Singapur Havayolları, ayrıca tüm yolculara uçuş ücretinin tamamının iade edileceğini, Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık kanunları çerçevesinde gecikme tazminatı ödeneceğini belirtti. Açıklamada, "Bangkok'tan ayrılırken acil masraflarını karşılamaları için yolcuların her birine bin Singapur doları bütçe sağladık. Ayrıca yaralı yolcuların tıbbi masraflarını da karşıladık. Aile üyelerinin ve sevdiklerinin, talep edilmesi halinde Bangkok'a uçmalarını sağladık. Singapur Havayolları olarak, SQ321 uçuşunda etkilenen yolcuları destekleme kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bir kişi hayatını kaybetmişti

Singapur'a gitmek üzere 20 Mayıs'ta Londra'dan havalanan Singapur Havayolları'a ait SQ321 sefer sayılı Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı, Myanmar üzerinde şiddetli türbülansa girerek 4.6 saniyede 54 metre irtifa kaybetmişti. Olay sırasında 104 yolcu yaralanmış, 73 yaşındaki bir İngiltere vatandaşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Uçak 21 Mayıs'ta yerel saatle 15.45'te Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

Olayın ardından yolcular tarafından yapılan açıklamada, kemerini takmayan yolcu ve mürettebatın şiddetli türbülans sırasında oldukları yerden fırlayarak kabin tavanına çarptıkları belirtilmişti. Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre olayda yaralanan 11 yolcu hala Bangkok'taki hastanelerde tedavi görüyor. - BANGKOK