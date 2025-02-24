Sinir Krizi Geçiren Şahıs Sokağı Savaş Alanına Döndürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sinir Krizi Geçiren Şahıs Sokağı Savaş Alanına Döndürdü

Tekirdağ'da sinir krizi geçiren N.A., 5. kattan eşyaları sokağa fırlattı, birçok araç zarar gördü.

24.02.2025 23:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da sinir krizi geçiren şahıs evde ne bulduysa 5. Kattan aşağı attı

Sokağı savaş alanına çevirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sinir krizi geçiren bir kişi, evde ne bulduysa 5'inci kattan sokağa fırlattı, polis aracı dahil birçok araç zarar gördü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Peştemalcı Caddesi'nde meydana gelen olayda, N.A. isimli şahıs iddiaya göre sinir krizi geçirerek evdeki eşyaları pencereden aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu eve girilerek şahıs gözaltına alındı.

Şahsın attığı eşyalar nedeniyle sokakta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, bir polis aracı da zarar gördü. Olay anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, sokakta kısa süreli panik yaşandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinir Krizi Geçiren Şahıs Sokağı Savaş Alanına Döndürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
23:33 Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız
23:16 Mourinho’dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi Mourinho'dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi
21:54 Derbide kazanan yok Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı Derbide kazanan yok! Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı
09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:54 Tuğçe Tayfur’dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri Tuğçe Tayfur'dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri
09:54 Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
09:38 Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar
09:24 Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor
09:07 Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 00:30:51. #1.11#
SON DAKİKA: Sinir Krizi Geçiren Şahıs Sokağı Savaş Alanına Döndürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.