Sinir Krizi Geçiren Şahıs Sokağı Savaş Alanına Döndürdü

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Tekirdağ'da sinir krizi geçiren şahıs evde ne bulduysa 5. Kattan aşağı attı

Sokağı savaş alanına çevirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sinir krizi geçiren bir kişi, evde ne bulduysa 5'inci kattan sokağa fırlattı, polis aracı dahil birçok araç zarar gördü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Peştemalcı Caddesi'nde meydana gelen olayda, N.A. isimli şahıs iddiaya göre sinir krizi geçirerek evdeki eşyaları pencereden aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu eve girilerek şahıs gözaltına alındı.

Şahsın attığı eşyalar nedeniyle sokakta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, bir polis aracı da zarar gördü. Olay anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, sokakta kısa süreli panik yaşandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.