Sınırda Egzotik Hayvan Yakalandı - Son Dakika
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Sınırda Egzotik Hayvan Yakalandı

Edirne'de, tırda 100 leopar kertenkelesi ve 243 tarantula ele geçirildi.

31.10.2024 22:56
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Leopar cinsi kertenkele ve örümcekler sınırda yakalandı

EDİRNE - Edirne'de bulunan Kapıkule sınır kapısının karşısında yer alan Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nda, Türk plakalı bir tır aracında yapılan aramada yasa dışı yollardan Türkiye'ye götürülmek istenen 100 adet leopar cinsi kertenkele ile 243 adet tarantula (gece örümcekleri) cinsi örümcek ele geçirildi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye gitmekte olan Türk plakalı bir tır, yüksüz olarak kontrol noktasına geldi. Türk vatandaşı olan sürücü, beyan edilecek eşya taşımadığını belirtti. "Risk analizi" yöntemine göre araç, detaylı bir gümrük muayenesine tabi tutulacak şekilde seçildi. Yapılan kontrollerde gümrük görevlileri sürücü kabininde yatağın altında 100 adet leopar kertenkelesi (gece kertenkelesi) ile dolu strafor kutu buldu. Yine yatağın altındaki başka bir karton kutuda, içinde gececi bir örümcek türü olan 243 tarantulanın gizlendiği tüpler bulundu.

Egzotik hayvanlar alıkonuldu ve hemen Haskovo Bölgesi Mineralni Bani'deki teraryuma teslim edildi. Sürücüye Gümrük Kanunu uyarınca bir işlem yapıldı.

Bulunan egzotik hayvanların, küçük boyutları sebebiyle evcil hayvan olarak tercih edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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