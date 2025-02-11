Edirne'de sınırda kapısında kuyrukta beklerken kalp krizi geçiren tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Kapıkule Sınır Kapısında kuyrukta tır içerisinde bekleyen 65 yaşındaki Kadir Şahan bir anda fenalaşarak araçtan kendini dışarı attı. Şahan'ın kalp krizi geçirdiğini anlayan tır sürücüsü arkadaşları müdahalede bulundu. Yapılan müdahale sonrası Şahan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Tır sürücüsünün cansız bedeni olay yerine gelen sağlık ekiplerince otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Sınırda Kalp Krizi: Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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