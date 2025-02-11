Sınırda Kalp Krizi: Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Edirne'de sınırda kapısında kuyrukta beklerken kalp krizi geçiren tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Kapıkule Sınır Kapısında kuyrukta tır içerisinde bekleyen 65 yaşındaki Kadir Şahan bir anda fenalaşarak araçtan kendini dışarı attı. Şahan'ın kalp krizi geçirdiğini anlayan tır sürücüsü arkadaşları müdahalede bulundu. Yapılan müdahale sonrası Şahan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Tır sürücüsünün cansız bedeni olay yerine gelen sağlık ekiplerince otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. - EDİRNE