Sinop Boyabat'ta 3 katlı ahşap ev yangını kontrol altına alındı, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Sinop Boyabat'ta 3 katlı ahşap ev yangını kontrol altına alındı, yaralanan olmadı

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Sinop Boyabat\'ta 3 katlı ahşap ev yangını kontrol altına alındı, yaralanan olmadı
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Sinop Boyabat'ta Gökdere Mahallesi'ndeki 3 katlı ahşap evde sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi ve çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde sabah saatlerinde 3 katlı ahşap bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi Çay Sokak'ta sabah saatlerinde 3 katlı ahşap bir evde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak çevredeki diğer evlere sıçraması önlendi. Yangında yaralanan olmazken, 3 katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İnceleme3. SayfaİtfaiyeBoyabatOlaylarGüncelSinopSon Dakika

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