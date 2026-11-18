Sinop Boyabat'ta 68 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu, ölümü şüpheli görüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Boyabat Esentepe Mahallesi'nde 68 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Yakınları ve komşularının ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, itfaiye yardımıyla girdikleri evde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; şüpheli ölümle inceleme başlatıldı.
Sinop'ta 68 yaşındaki bir kişi, yaşadığı evde ölü bulundu.
Olay, Boyabat ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 yaşındaki Hüseyin C.'den bir süre haber alamayan yakınları ve komşuları durumu yetkili kurumlara bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, itfaiye yardımıyla kapısını açarak girdikleri evde Hüseyin C.'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şahsın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili güvenlik güçlerince inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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