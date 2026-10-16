Sinop Boyabat\'ta minibüsle iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Sinop Boyabat'ta minibüsle iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Boyabat'ta minibüs ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Boyabat Bölge Trafik mevkiinde meydana geldi; trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde minibüs ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Boyabat Bölge Trafik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir minibüs ile iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişinin yaralandığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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