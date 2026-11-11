Sinop Boyabat\'ta otomobilin çarptığı elektrik direği kazasında 1 kişi yaralandı

Sinop Boyabat'ta otomobilin çarptığı elektrik direği kazasında 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Boyabat ilçesinde Şıhlı köyü istikametinde seyreden bir otomobil elektrik direğine çarptı ve kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sinop'ta otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Boyabat ilçesi Şıhlı köyü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 ADU 232 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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