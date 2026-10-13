Sinop Boyabat'ta uyuşturucu operasyonunda 26,27 gram ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sinop Boyabat'ta uyuşturucu operasyonunda 26,27 gram ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Sinop Boyabat\'ta uyuşturucu operasyonunda 26,27 gram ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde narkotik ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmasında 26,27 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde polis ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmasında, 26,27 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Boyabat ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada 26,27 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu3. SayfaGüvenlikNarkotikBoyabatGüncelSinopSuçSon Dakika

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