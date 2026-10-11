Sinop Gerze\'de mantar toplarken traktörü devrilen köy muhtarı hayatını kaybetti

Sinop'un Gerze ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında muhtar hayatını kaybetti.

Kaza, ilçenin Kahramaneli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Köy Muhtarı Muhammet Türkeri (56) mantar toplamak için traktörüyle yola çıktı. Köy içerisinde seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Türkeri'nin kullandığı traktör devrildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Muhammet Türkeri'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemi alınarak, traktörün devrildiği alanda ekipler tarafından inceleme yapıldı.