Sinop-Gerze Karayolu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sinop-Gerze Karayolu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Sinop-Gerze Karayolu\'nda Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Sinop-Gerze Karayolu üzerinde bir araçta uyuşturucu kullanıldığı tespit edildi. Yapılan aramada 10 gram bonzai ele geçirildi ve bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

23.04.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop- Gerze Karayolu üzerinde araç içerisinde uyuşturucu kullanıldığının tespit edilmesi üzerine yapılan aramada 10 gram bonzai ele geçirildi ve bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Sinop-Gerze Karayolu üzerinde araç içerisinde uyuşturucu kullanıldığının tespit edilen bir kişi 10 gram bonzai ile yakalandı. Suçüstü yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Gerze, Sinop, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinop-Gerze Karayolu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda metro hattında trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı. Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda metro hattında trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı.
14:59 Kolombiya’da futbolcunun kafasına bıçak isabet etti Kolombiya'da futbolcunun kafasına bıçak isabet etti
13:50 Suphiye Orancı’nın 2 kızının babası Metin Akpınar’la aynı filmde oynadığı ortaya çıktı Suphiye Orancı'nın 2 kızının babası Metin Akpınar'la aynı filmde oynadığı ortaya çıktı
13:34 Özgür Özel’den koltuğunu devrettiği minik Dora’ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler Özgür Özel'den koltuğunu devrettiği minik Dora'ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 15:13:11. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop-Gerze Karayolu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement