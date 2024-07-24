Sinop-Gerze yolunda otomobilin kamyona çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

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Sinop'un Gerze ilçesinde otomobilin kamyona çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop-Gerze yolunun 23. kilometresinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.M.'nin(30) kullandığı 57 AK 936 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan M.Ü. idaresindeki 57 DR 432 plakalı kamyona çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİNOP