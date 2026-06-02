Sinop Hastanesinde Yangın Çıktı

Sinop'ta Atatürk Devlet Hastanesi poliklinik servisinde kabloların tutuşması sonucu çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 17.10 sıralarında Sinop Atatürk Devlet Hastanesi poliklinikler kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, poliklinik binasındaki elektrik tesisatında henüz belirlenemeyen bir nedenle kablolar tutuştu. Yükselen dumanları fark eden hastane yetkilileri ve vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada tedbir, inceleme ve duman tahliye çalışmaları sürüyor. Polis ve itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. - SİNOP