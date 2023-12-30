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Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Anaokulu Öğrencilerine Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Anaokulu Öğrencilerine Etkinlik Düzenledi

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Ada Anaokulu öğrencilerine yönelik eğitici ve eğlence içerikli bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrencilere jandarmanın yapısı, araç ve ekipmanları hakkında bilgi verildi. Ayrıca jandarma gösteri köpeği Rio'nun yeteneklerini sergilediği bölüm büyük ilgi gördü. Etkinlik sonunda öğrencilere hediyeler verildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Anaokulu Öğrencilerine Etkinlik Düzenledi
30.12.2023 - 14:33,
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Sinop İl Jandarma Komutanlığınca, anaokulu öğrencilerine yönelik eğitici ve eğlence içerikli etkinlik düzenlendi. Jandarma köpeği Rio, miniklere gösteri sundu.

Sinop İl Jandarma Komutanlığında konuk olan Ada Anaokulu öğrencileri, etkinlikle jandarmayla unutulmaz bir gün geçirdi. Etkinlikte öğrencilere Jandarma Teşkilatının yapısı hakkında bilgi verildi. Öğrenciler daha sonra jandarma araç ve ekipmanları hakkında bilgi edinerek yakından inceleme fırsatı buldular. Etkinliğin diğer bölümünde ise öğrencilere jandarmanın hazırladığı eğitici çizgi film "Tim Jandarma" gösterildi. Etkinliğin en ilgi çeken kısımlarından biri jandarma gösteri köpeğini Rio'nun gösterisi oldu. Rio'nun yetenekleri sergilediği bölüm öğrenciler tarafından büyük beğeni topladı. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Sinop İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Ferhat Kuran, öğrenciler ile yakından ilgilenip onlar ile sohbet etti. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Anaokulu Öğrencilerine Etkinlik Düzenledi - Son Dakika


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