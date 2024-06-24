Sinop İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetimlerine Devam Ediyor

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Ekipler, il genelinde yaptığı denetimlerde vatandaşları trafik kuralları konusunda uyarıyor. Jandarma ekipleri, trafikte durdurdukları sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve emniyet kemerini takmayı unutmamaları konusunda bilgilendirdi. Denetimler sırasında sürücülere, trafik güvenliğinin sağlanması için dikkat edilmesi gereken kurallar hatırlatılarak, olası kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyarıda "Sevdikleriniz ve kendiniz için lütfen trafik Kurallarına uyalım" denildi. - SİNOP