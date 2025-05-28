Sinop\'ta Apartman Dairesinde Yangın Paniği

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Yıldız Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfakta bulunan buzdolabının fişi bir anda alev aldı. Alevlerin çevredeki eşyalara sıçramasıyla mutfakta yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP