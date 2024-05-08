Sinop'ta araç büyükbaş hayvana çarptı - Son Dakika
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Sinop'ta araç büyükbaş hayvana çarptı

Sinop\'ta araç büyükbaş hayvana çarptı

Sinop'ta meydana gelen kazada bir araç, aniden önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kaza sonucunda araçta bulunan 3 kişi yaralandı ve büyükbaş hayvan ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

08.05.2024 18:49
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Sinop'ta meydana gelen kazada bir araç, aniden önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı.

Kaza, Korucuk Mahallesi Saraç mevkisinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan Samsun istikametine seyir eden ve sürücüsü öğrenilemeyen 57 ABB 902 plakalı otomobil, Pervane Yokuşu'nda aniden önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Çarpma sonucu otomobilin ön kısmı hasar görürken, büyükbaş hayvan ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri kontrollü bir şekilde ulaşımı sağlarken, otomobildeki 3 kişi tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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