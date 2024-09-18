Sinop'ta Baraka Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sinop'ta Baraka Yangını

Sinop\'ta Baraka Yangını

Sinop'ta bir barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, can kaybı yok.

18.09.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta çıkan yangında bir baraka alevlere teslim oldu.

Yangın, gece saatlerinde Sinop Bostancılı Mahallesi Afet Evleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.'ye ait bir barakada henüz nedeni bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Baraka kullanılamaz hale gelirken ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler yangının çıkış nedenini öğrenmek için inceleme başlattı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, sinop, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta Baraka Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
18:05 İsrail’in telsizleri patlattığı Lübnan’dan gelen ilk görüntüler vahim İsrail'in telsizleri patlattığı Lübnan'dan gelen ilk görüntüler vahim
17:53 Narin neden katledildi Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
17:47 Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olayda tutuklama Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
08:29 Özel’in “mafya“ suçlamasına Soylu’dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat Özel'in "mafya" suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 20:27:10. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta Baraka Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement