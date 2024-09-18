Sinop\'ta Baraka Yangını

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Sinop'ta çıkan yangında bir baraka alevlere teslim oldu.

Yangın, gece saatlerinde Sinop Bostancılı Mahallesi Afet Evleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.'ye ait bir barakada henüz nedeni bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Baraka kullanılamaz hale gelirken ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler yangının çıkış nedenini öğrenmek için inceleme başlattı. - SİNOP