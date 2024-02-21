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Sinop'ta bir inşaat deposunda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Yapımı devam eden bir inşaatın deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kapladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sinop ve Gerze itfaiyeleri, yangına müdahale etti. - SİNOP