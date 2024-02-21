Sinop'ta bir inşaat deposunda çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, yangın saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Yapımı devam eden bir inşaatın deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kapladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sinop ve Gerze itfaiyeleri, yangına müdahale etti. - SİNOP
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Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı finalinde PAOK'u eleyerek finale yükseldi. İlk maçı 1-0 kazanan Panathinaikos, rövanşta PAOK'u 2-0 mağlup etti. Dimitris Limnios'un penaltı golüyle uzatmalara giden maçta Panathinaikos, penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayarak finale çıktı.
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Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
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Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. İkramiyeler ise bayramdan önceki hafta olan 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara geçecek. Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.
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