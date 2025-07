Sinop\'ta Boğulma: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Kastamonu'dan tatil için geldikleri Sinop'ta serinlemek için denize giren iki gençten biri boğularak hayatını kaybederken, diğeri yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Akliman mevkisinde serinlemek için denize giren Polat Can Uçar (20) ve S.K.. (18) adlı iki genç bir süre sonra suyun içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 18 yaşındaki genç ekiplerce denizden çıkarılarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polat Can Uçar ise yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasının ardından buulnarak hastaneye kaldırıldı. Polat Can Uçar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, S.K'nin Samsun'a sevk edildiği öğrenildi.

Polat Can Uçar ve S.K'nin Kastamonu'nun Tosya ilçesinden tatil için Sinop'a geldikleri öğrenildi. - SİNOP