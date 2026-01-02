Sinop'ta buzlanan yolda otomobil dereye uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
3-sayfa

Sinop'ta buzlanan yolda otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Sinop\'ta buzlanan yolda otomobil dereye uçtu: 1 yaralı
02.01.2026 21:42  Güncelleme: 21:44
Sinop'ta buzlu yollar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil dereye düştü. Sürücü yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin dereye düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında merkeze bağlı Ordu Mahallesi, TOKİ kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa G. idaresindeki 57 ACT 429 plakalı otomobil, seyir halindeyken yolun buzlanması ve kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan dereye düştü.

Dereye düşen otomobilin sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sinop Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak dere yatağından tahliye edildi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yetkililer sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Sinop, Kaza, Son Dakika

