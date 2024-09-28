Sinop\'ta Çakala Araç Çarptı

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Sinop'ta kümeslere dadanan çakal, otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

Sinop- Erfelek yolu üzerinde Mertoğlu köyünde yaşayan vatandaşların kümeslerine saldıran bir çakala, kümesten tavuk çalarken plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç çarptı. Çakal, çarpma sonucu olay yerinde telef oldu. Otomobilin çarptığı çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, telef olduğu yerden alındı. - SİNOP