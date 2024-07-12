Sinop'ta düğünde havaya ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı

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Sinop'un Türkeli ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yapraklı köyündeki bir düğünde eğlence esnasında havaya ateş açılması sonucu bir kişi sırtından yaralandı. Yaralanan Elif Ç. olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından önce Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından daha sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Elif Ç.'nin ameliyata alındığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP