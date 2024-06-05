Sinop'ta durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

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Sinop'un Boyabat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta ve içerisindeki 2 şüphelide uyuşturucu ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Boyabat ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve içerisinde bulunan 2 şüphelinin araç ve ikametlerinde yapılan aramada 43.09 gram metamfetamin maddesi, 45 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet mermi ve 3 bin 970 TL ele geçirildi. Gözaltın alanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİNOP