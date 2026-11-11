Sinop\'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19,79 gram madde ele geçirildi

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19,79 gram madde ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta kent merkezinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda 19,79 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Sinop'ta düzenlenen operasyonda 19,79 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde yürütülen 19,79 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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