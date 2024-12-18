Sinop\'ta Düzensiz Göç Uygulaması

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi.

Sinop genelinde 31 ekip ve 115 Jandarma personeli ile gerçekleşen uygulamada; 21 metruk bina, 31 umuma açık iş yeri, 36 noktada 4 yabancı uyruklu şahıs ile 1458 şahıs, kontrol edildi. Hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı. - SİNOP