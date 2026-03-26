Sinop\'ta Elektrikli Motosiklet Devrildi

Sinop'ta seyir halindeyken devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyreden H.Ş. idaresindeki 57 ABH 876 plakalı elektrikli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın etkisiyle elektrikli motosikletten düşen sürücü H.Ş. hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, devrilen elektrikli motosiklet yol kenarına çekildi. - SİNOP
