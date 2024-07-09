Sinop'ta enerji nakil kablo hırsızlığına suçüstü yakalanan şüpheli - Son Dakika
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Sinop'ta enerji nakil kablo hırsızlığına suçüstü yakalanan şüpheli

Sinop\'ta enerji nakil kablo hırsızlığına suçüstü yakalanan şüpheli

Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Çerçiler köyünde enerji nakil kablo hırsızlığına yönelik yapılan çalışmada, yakılmış vaziyetteki 80 metre kablo hurdacıya satmaya çalışan bir kişi suçüstü yakalandı. Şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

09.07.2024 22:20
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Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Çerçiler köyünde enerji nakil kablo hırsızlığına yönelik çalışmada 1 kişi suçüstü yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehrin güvenliği ve huzuruna yönelik çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri enerji nakil kablo hırsızlığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Durağan ilçesi Çerçiler köyü Kirencik Mahallesi'nde yakılmış vaziyetteki 80 metre kabloyu hurdacıya satmaya çalışan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta enerji nakil kablo hırsızlığına suçüstü yakalanan şüpheli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta enerji nakil kablo hırsızlığına suçüstü yakalanan şüpheli - Son Dakika
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