Sinop\'ta epilepsi krizi geçiren genç otomobile çarptı, hastaneye kaldırıldı

Sinop'ta epilepsi krizi geçiren genç otomobile çarptı, hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Kaleyazısı Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında yol kenarında telefonuna bakan genç, epilepsi krizi geçirince seyir halindeki otomobile çarparak yere düştü. Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç tedavi altına alındı.
Sinop'ta yol kenarında telefonuna baktığı sırada epilepsi krizi geçirdiği öğrenilen genç, seyir halindeki otomobile çarparak yere düştü. Genç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Kaleyazısı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sara hastası olduğu öğrenilen genç, cadde kenarında telefonuna baktığı sırada aniden fenalaştı.
Bu sırada H.D. yönetimindeki 57 ACG 914 plakalı seyir halindeki otomobile yandan çarpan genç, yere düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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