Sinop\'ta Gece Avcılığına Ceza

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sinop İl Müdürlüğü tarafından gece av yaptığı tespit edilen 3 ayrı şahsa idari yaptırım uygulandı.

Sinop DKMP İl Müdürlüğü tarafından Çatak Devlet Avlağı'nda koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. 'Gece avı' yaptığı tespit edilen 3 ayrı şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari yaptırım uygulanırken, 3 adet çulluğa el konuldu, 1 adet av tüfeği ise muhafaza altına alındı. - SİNOP