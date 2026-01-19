Sinop\'ta heyelan sonrası onarım mesaisi

Sinop'ta yoğun kar yağışının ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöken yolda onarım çalışmaları başlatıldı.

Sinop Korucuk Mahallesi Babacan Yolu Kiraztepe mevkiinde toprak kayması meydana geldi. Heyelan, araç ve yaya trafiği açısından tehlike oluştururken durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Belediye ekipleri tarafından, zeminin güçlendirilmesi ve muhtemel risklerin ortadan kaldırılması amacıyla onarım çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Babacan Yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, araç ve yayalar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden trafiğe açılacağını belirtirken, sürücü ve yayaların uyarı levhalarına dikkat etmeleri istendi. - SİNOP