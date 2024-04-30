Sinop\'ta İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Tutuklama

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Sinop'un Erfelek ilçesinde iki grup arasında meydana gelen "kasten yaralama" olayında bir kişi silahla yaralandı. Olayla ilgili yakalanan 8 kişiden 2'si mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında meydana gelen "kasten yaralama" olayında bir kişi silahla yaralandı. Olay sonrası yaralı, Erfelek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erfelek İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde 8 şüpheli şahıs yakalandı, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 2'si çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SİNOP