Sinop'ta Jandarma Tarafından Yapılan Denetimlerde 58 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta Jandarma Tarafından Yapılan Denetimlerde 58 Şahıs Yakalandı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 32 bin 286 şahıs ve 30 bin 316 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda 58 şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan ele geçirilen silah, uyuşturucu, para ve elektronik malzemeler de bulundu.

03.06.2024 21:20
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Sinop'ta jandarma tarafından Mayıs ayında 32 bin 286 şahıs ve 30 bin 316 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan 58 şahıs yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, 1 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimleri duyurdu. Sinop Valiliği tarafından paylaşılan raporda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimlerde 32 bin 286 şahıs, 30 bin 316 araç, 98 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 58 aranan şahıs, 82 gram sentetik ecza, 6 adet silah, 2963 adet tabanca fişeği, 725 gram altın, 92 bin 780 TL, 52 bin dolar, 5 bin 500 euro nakit para, 21 adet elektronik malzeme ele geçirildi. Toplam 74 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta Jandarma Tarafından Yapılan Denetimlerde 58 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Jandarma Tarafından Yapılan Denetimlerde 58 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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