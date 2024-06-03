Sinop'ta Jandarma Tarafından Yapılan Denetimlerde 58 Şahıs Yakalandı

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Sinop'ta jandarma tarafından Mayıs ayında 32 bin 286 şahıs ve 30 bin 316 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan 58 şahıs yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, 1 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimleri duyurdu. Sinop Valiliği tarafından paylaşılan raporda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimlerde 32 bin 286 şahıs, 30 bin 316 araç, 98 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 58 aranan şahıs, 82 gram sentetik ecza, 6 adet silah, 2963 adet tabanca fişeği, 725 gram altın, 92 bin 780 TL, 52 bin dolar, 5 bin 500 euro nakit para, 21 adet elektronik malzeme ele geçirildi. Toplam 74 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP