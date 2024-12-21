Sinop'ta Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Sinop'ta meydana gelen kamyonet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.10'da Ayancık-Sinop yolu Dibekli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ü.'nün kullandığı 57 AAL 862 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde araçta yolcu olarak bulunan M.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği, kamyonet sürücüsü M.Ü ve araçta yolcu olarak bulunan M.Ü.'nün yaralı olduğu tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. - SİNOP