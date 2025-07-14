Sinop\'ta Kaza: 2 Yaralı

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ayancık Türkeli yolu Doğanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki bir araç Doğanlı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayancık Belediyesi ekiplerince araçta bulunan 2 yaralı şahıs araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİNOP