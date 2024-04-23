Sinop'ta Kek Paketlerinde Gizlenmiş Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sinop'ta Kek Paketlerinde Gizlenmiş Bonzai Ele Geçirildi

Sinop\'ta Kek Paketlerinde Gizlenmiş Bonzai Ele Geçirildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, kek paketlerinin içine gizlenmiş 20.06 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23.04.2024 14:14
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Sinop'un Boyabat ilçesinde kek paketlerinin içine gizlenmiş bonzai ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sinop'un Boyabat İlçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve içerisinde bulunan 3 şüphelinin yapılan üst aramasında kek paketi içine gizlenmiş 20.06 gram bonzai hammadesi ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. - SİNOP

Kaynak: İHA

Boyabat, Sinop, Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta Kek Paketlerinde Gizlenmiş Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika

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