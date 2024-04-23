Sinop\'ta Kek Paketlerinde Gizlenmiş Bonzai Ele Geçirildi

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Sinop'un Boyabat ilçesinde kek paketlerinin içine gizlenmiş bonzai ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sinop'un Boyabat İlçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve içerisinde bulunan 3 şüphelinin yapılan üst aramasında kek paketi içine gizlenmiş 20.06 gram bonzai hammadesi ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. - SİNOP