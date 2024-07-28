Sinop'ta meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

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Sinop'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 8 kişi yaralandı.

İlk kaza, Sinop- Boyabat yolunun 39. kilometresi Üzümlü mevkisinde 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, S.S.'nin (38) kullandığı 57 ABC plakalı kamyon Sinop istikametine seyir halindeyken araç baskı balata arızası verdi. Boyabat istikametine dönüş yapan kamyon, yol üzerinde durdu. Boyabat istikametine seyir halinde bulunan Ş.Y. (46) idaresindeki 34 FU plakalı otomobil de park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ş.Y., otomobilde yolcu olarak bulunan F.Y. (45), M.K. (39) ve Ç.K.(22) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer kaza ise Sinop- Samsun yolu Şişecam mevkisinde 00.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.'nin kullandığı 57 AS 690 plakalı otomobile, B.Y. idaresindeki 57 KE 275 plakalı otomobil çarptı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan N.B. ve T.D hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor. - SİNOP