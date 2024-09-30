Sinop\'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

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Sinop'ta iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sinop Nokta Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B'nin hakimiyetindeki 55 AHR 669 plakalı motosiklet ile plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü H.B yaralandı. Yaralı sürücü ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP