Sinop'ta motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Sinop'ta motosiklet kazası: 1 yaralı

Sinop\'ta motosiklet kazası: 1 yaralı
09.06.2026 13:53
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Sinop'ta motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, tedavi altına alındı.

Sinop'ta seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.20'de Ada Mahallesi Helvacı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serat Çavdar (26) idaresindeki 57 ABP 393 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yola savrularak yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Güvenlik, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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