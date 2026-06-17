Sinop'ta Okul Güvenliği Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Sinop'ta Okul Güvenliği Denetimleri Sürüyor

Sinop\'ta Okul Güvenliği Denetimleri Sürüyor
17.06.2026 12:32
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Sinop'ta, çocukların güvenliği için okul servisleri ve çevresinde denetimler gerçekleştiriliyor.

Sinop'ta çocukların güvenli eğitim ortamlarında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla okul servisleri ve okul çevrelerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Eğitim Güvenliği İl Yürütme Kurulu kararları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-15 Haziran 2026 tarihleri arasında kapsamlı denetimler gerçekleştirildiği bildirildi.

Yapılan çalışmalarda 124 okul, 130 iş yeri, 76 park, bahçe ve metruk bina ile 853 okul servisi denetlendi. Ekipler tarafından ayrıca 27 bin 440 araç kontrol edilirken, 2 bin 436 kişi hakkında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Denetimlerde toplam 345 ekip ve 739 personel görev aldı. Kontroller sırasında kusurlu olduğu tespit edilen 2 okul servisi aracına toplam 8 bin 712 lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler ve ailelerle iş birliği içerisinde erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.

Risk unsurlarının zamanında tespit edilmesi, okul çevrelerindeki denetimlerin artırılması, kriz anlarına müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve psikososyal destek süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesinin öncelikler arasında yer aldığı ifade edildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Eğitim, Bahçe, Sinop, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta Okul Güvenliği Denetimleri Sürüyor - Son Dakika

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