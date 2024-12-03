Sinop\'ta Otomobil Kamyona Çarptı: 1 Yaralı

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Sinop'ta otomobilin kamyona çarparak kasasının altına girdiği kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, 13.15'te Samsun-Sinop yolu Lala köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö'nün kullandığı 57 ABE 202 plakalı otomobil virajdan dönerken İ.S.'nin kullandığı 55 VA 222 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonun kasasının altına giren otomobilin sürücüsü H.Ö yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.Ö, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP