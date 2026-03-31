Ayancık'ta otomobil ırmağa uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
Ayancık'ta otomobil ırmağa uçtu: 1 yaralı

31.03.2026 20:11  Güncelleme: 20:12
Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil Ayancık Çayı'na düştü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin ırmağa uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Yenikonak-Ayancık yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil Ayancık Çayı'na uçarak ters döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden geçtiği sırada kazayı fark eden Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, durarak yaralı vatandaşla yakından ilgilendi. Yaralı, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

