Sinop'ta mutfak yangını

14.04.2026 12:55  Güncelleme: 13:00
Sinop'ta bir apartman dairesinde patates kızartıldığı sırada alev alan aspiratör mutfakta yangına yol açtı. Yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sinop'ta bir apartman dairesinde patates kızartıldığı esnada alev alan aspiratör mutfakta yangına yol açtı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler tüm evi sarmadan söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Meydankapı Mahallesi, Ortayol Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.D.'nin ikamet ettiği dairede patates kızartıldığı sırada ocaktaki yağ alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler mutfaktaki aspiratöre sıçradı. Mutfaktan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, apartmanın diğer dairelerine ve odalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında mutfakta maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye’ye geliyor Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor
Tümer Metin’den gündem olacak şampiyonluk iddiası Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var
Özgür Özel’den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu’yla ilgili ilk yorum Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

13:46
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: “Vali aldı ama savcılığa vermedi“ iddiası
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası
13:14
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:31
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
