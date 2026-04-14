Sinop\'ta mutfak yangını

Sinop'ta bir apartman dairesinde patates kızartıldığı esnada alev alan aspiratör mutfakta yangına yol açtı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler tüm evi sarmadan söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Meydankapı Mahallesi, Ortayol Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.D.'nin ikamet ettiği dairede patates kızartıldığı sırada ocaktaki yağ alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler mutfaktaki aspiratöre sıçradı. Mutfaktan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, apartmanın diğer dairelerine ve odalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında mutfakta maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP