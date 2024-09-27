Sinop\'ta Su Ürünleri Denetimi

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Sinop'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü denetim ekiplerince balıkların yaşam alanlarının korunması ve balık avcılığının sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilebilmesini sağlamak amacıyla su ürünleri kontrol botu ve dron desteği ile ticari ruhsatlı balıkçı tekneleri denetlendi. Yapılan denetimde, balıkçı tekneleri ve sahil şeridi detaylı bir şekilde incelendi. Denetim sırasında, teknelerde bulunan av malzemeleri ve diğer su ürünleri ekipmanları kontrol edildi. Ayrıca balıkçılarla yapılan görüşmelerde, su ürünleri mevzuatına uygunluk konularında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer denetimlerin, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen düzenlemelerin etkin uygulanması için deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları, toptan ve perakende satış yerlerinde düzenli yapılmaya devam edeceğini belirtti. - SİNOP