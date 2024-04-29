Sinop'ta Tarımsal Sulama Borularının Kaybolması Merak Konusu - Son Dakika
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Sinop'ta Tarımsal Sulama Borularının Kaybolması Merak Konusu

Sinop\'ta Tarımsal Sulama Borularının Kaybolması Merak Konusu

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan'ın, Sinop Mertoğlu köyü halk buluşmasında gündeme getirilen tarımsal sulama borularının kaybolması merak konusu oldu. Çobanlar köyü Muhsinli Göleti'nden Kılıçlı köyü ovasına giden 200 metrelik metal sulama borularının kim tarafından alındığı bilinmiyor. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

29.04.2024 14:04
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Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan'ın, geçen günlerde Sinop Mertoğlu köyü halk buluşmasında vatandaşlar tarafından gündeme getirilen tarımsal sulama borularının kaybolması merak konusu oldu.

Sinop'un Merkez ilçesine bağlı Çobanlar köyü Muhsinli Göleti'nden, Merkez Kılıçlı köyü ovasına giden tarımsal sulama boruları ortadan kaldırıldı. Yaklaşık 200 metrelik metal sulama borularının kim ve kimler tarafından hangi amaçlı alındığı merak konusu oldu.

Konu ile ilgili konuşan Sinop Mertoğlu köyü Muhtarı Mustafa Ünal, "Sinop Karasu Ovası'na tarımsal sulama amaçlı gelen su kanallarının tamamı tahrip oldu. İddialara göre geçen sene selden dolayı etkilenen köprünün üzerinden geçen su boruları taşkına sebebiyet verdiği gerekçesiyle boruların söküldüğü ve dolayısıyla göletten Sinop Kılıçlı köyüne geçen su borularının ortadan kaldırıldığı ve boruların nerede olduğu bilinmiyor. Gölet yıllar önce yapılmış. Su haznesi çeltik suyunu sulamaya yetmiyor. Göletten gelen beton kanallar tahrip olmuş. Su geçmiyor. Bu konuyla ilgili daha önce yetkililere dilekçe vermiştim. Yetkililerden tekrar bu konunun incelenmesini ve tekrar bu göletin Karasu Ovası'nı sulamasına yardımcı olmasını istiyoruz. Son zamanlarda suyun öneminin daha çok olduğu biliniyor. Böyle bir imkanımız varken biz bu göleti kullanmak istiyoruz" dedi.

Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta Tarımsal Sulama Borularının Kaybolması Merak Konusu - Son Dakika

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